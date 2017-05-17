وفاة 20 مصابا بالكوليرا في تعز باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشف مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز اليمنية عن وفاة 20 مصابا بالكوليرا وسط تفشي الوباء وسط المدينة وأريافها وخصوصا بمديرية شرعب الرونة وماوية.

وأوضحت نائب مدير المكتب الدكتورة إيلان عبد الحق في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المختبر المركزي بالمحافظة استقبل 62 حالة إصابة وتم التأكد من خلال الفحص الزراعي من 12 إصابة وأن العدد مرشح للارتفاع مع توارد الحالات، مبينةً أنه في حال تم التأكد من 30 حالة إصابة سيكون من المرجح إعلان تعز مدينة موبوءة.

ودعت الحكومة والمنظمات الدولية إلى سرعة توفير الأدوية وأدوات التعقيم في ظل شحة المواد والمستلزمات الطبية والعلاجية لمواجهة تفشي الوباء .