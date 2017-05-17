أمير مكة يستقبل «المغامسي»: نشكركم على جهودكم بإبراز الصورة الحقيقة للإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمكتبه أمس الثلاثاء، إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي الذي يشارك في ندوات ملتقى مكة الثقافي.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه للشيخ المغامسي «نشكركم على جهودكم في إبراز الصورة الحقيقة للإسلام»، مضيفاً «يتحتّم علينا جميعاً العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المسلمين سيما وأننا بين تيارين أولهما متطرف يميني وآخر يساري ، لذا فإن مسؤوليتنا في هذا البلد تصحيح كل تلك المفاهيم والدعوة للوسطية التي هي منهج الإسلام الصحيح ».