بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين «عمالة مصرية» في القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نشوب مشاجرة عنيفة بين عمالة سائبة في أحد شوارع مدينة الرس بمنطقة القصيم، وأوضح المغردون أن سبب الشجار هو الخلاف حول التفاوض مع أحد الزبائن لتأدية عملا ما فحدث خلاف بين العمالة الذي يظهر من هيئتهم أنهم مصريين.

وأظهر الفيديو، عدد كبير من العمالة المصرية يتشاجرون بعنف فيما بينهم، وحاول البعض من المتواجدين التدخل لفض المشاجرة ولكن لم يستطيعوا خوفا من أن يطالهم الأذى بسبب أن العمالة يعتدون على بعضهم بقوة مستخدمين العصى، وعبر المغردون عن استيائهم بسبب كثرة تجاوزات العمالة السائبة.