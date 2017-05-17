الكوليرا يحصد أرواح 186 يمنيا و14 ألف مشتبه بإصابته - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن إلى 186 حالة، وفاة منذ عودة المرض في 27 إبريل الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال مصدر في غرفة عمليات المنظمة باليمن، إنه تم تسجيل 14 ألفا و64 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في 14 محافظة يمنية، حتى مساء أمس الثلاثاء، كما سجلت أرقام الوفاة أكثر من 50 حالة، ليترفع إجمال الوفيات إلى 186، كما شهدت حالات الاشتباه بالاصابة زيادة مقدارها أكثر من 3 آلاف حالة لتصل إلى الرقم المذكور.

وأوضح المصدر، أن أغلب الإصابات المسجلة، هي في العاصمة صنعاء، وذلك بواقع 4500 إصابة، فيما توزعت بقية الحصيلة على 13 محافظة يمنية.

وفي ذات السياق، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن انتشار الكوليرا يمثل خطراً كبيراً على الأطفال، مع وجود 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.