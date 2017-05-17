البيت الأبيض: ترمب لم يضر بالأمن الوطني في حديثه مع لافروف - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دافع مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت مكماستر، أمس الثلاثاء، عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تقديمه بعض المعلومات التي وصفت بـ«السرية» لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما بواشنطن مؤخرا.

وقال ماكماستر: «لم يحاول الرئيس ترمب بأي طريقة من الطرق، أن يعرض المصادر أو طرق الحصول على المعلومة الاستخبارية للخطر خلال اللقاء مع لافروف وكيسلياك».

ولفت إلى أن ما قدمه الرئيس الامريكي خلال اللقاء كان لائقاً بالكامل، مشددا على أنه لا يزال ملتزماً بتصريحه الذي أطلقه أول أمس الاثنين قائلا: «ما أقصده في الحقيقة أن الأساس الذي تفترضه صحيفة واشنطن بوست كاذب، وهو أن الرئيس قد خاض حوارا غير مناسب مع الجانب الروسي أو قد يكون أخل بالأمن الوطني».

وعقب انتهاء موجز البيت الأبيض، كشفت صحيفة «النيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن مصدر المعلومات التي كشفها الرئيس الأمريكي للافروف وكيسيلياك هو إسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل تلك المعلومات.