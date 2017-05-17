أردوغان: تواصل أي بلد مع أكراد سوريا يتنافى مع الاتفاقات الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يوجد مستقبل للمنظمات الإرهابية في منطقتنا، موضحا أن تواصل أي بلد مع تنظيم “ب ي د” الإرهابي يتنافى مع الاتفاقات الدولية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن «التعاون المشترك ضد جميع المنظمات الإرهابية في المنطقة وخاصة تنظيم داعش يمثل أهمية كبيرة»، مشددا على أن «تركيا عازمة على مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد مستقبلها دون تمييز بينها».

وأضاف أردوغان، أنه سينقل إلى نظيره الأمريكي تطلعات بلاده بشأن منظمة فتح الله غولن الإرهابية، مشيرا إلى أن «الذين يريدون تحويل الفوضى في سوريا والعراق واليمن وليبيا إلى فرصة، سوف يخسرون في نهاية المطاف.»

وأشار إلى أن «إقامة تضامن وتعاون وثيق بين حليفين، يعتبر كافيًا للتخلص من عصابات الإجرام التي تلطخت أيديها بالدماء»