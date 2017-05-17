الهلال الأحمر بالباحة يُنفذ «مبادئ الخدمات الطبية الاسعافية» - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، مؤخراً الدورة الأولى لمبادئ الخدمات الطبية الاسعافية والبروتوكولات الطبية العلاجية، والذي سينفذ تباعاً ليشمل جميع المسعفين في المنطقة خلال الخطة التدريبية للعام الحالي والبالغ عددهم 133 مسعفاً يعملون في الميدان بجميع مستوياتهم EMT1 -EMT2 -EMT3.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني أن البرنامج يتضمن محاضرات نظرية، وتدريب عملي لمختلف الحالات التي تواجه المسعفين في الميدان مع التركيز على التدريب العملي، وذلك بهدف الرقي بخدمات الهيئة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ولتقديم خدمة طبية إسعافية تتوافق مع المعايير والمقاييس المعتمدة بما يضمن الحفاظ على الأرواح وتفادي المضاعفات الناتجة عن الحوادث والحالات المرضية.