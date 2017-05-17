الأمن العام يحذر مجدداً من افشاء الوثائق السرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذر الأمن العام مجدداً من نشر وتداول الوثائق السريّة ،منوهاً أن نشرها يعرض للسجن لمدة تصل إلى عشرين سنة أو غرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للأمن العام على تويتر قال فيها:ننصح بالحفاظ على الوثائق السريّة وعدم تداولها، ونشر هذه الوثائق يعرضك للسجن لمدة تصل إلى عشرين سنة أو غرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً.

وأوضح الأمن العام أن وسائل الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية تتمثل في:

-البلاغ من خلال أقرب مركز للشرطة

– عبر تطبيق كلنا امن على الأجهزة الذكية التابع للأمن العام.

– البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ” ابشر ”

و يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أو استقبلتها الأجهزة الحكومية المختلفة داخل المملكة والتي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها.