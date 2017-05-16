بالفيديو.. زملاء مبتعثين يفاجئونهما برسائل صوتية من والديهما فرحا بتخرجهما - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. زملاء مبتعثين يفاجئونهما برسائل صوتية من والديهما فرحا بتخرجهما
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشابين مبتعثين للدراسة في الخارج بعد استماعهم لرسائل تهنئة صوتية من أهلهم.
وأظهر الفيديو المتداول ، مفاجأة زملاء الطالبين بمناسبة تخرجهما من المراحل التي يدرسان بها.، برسائل صوتية من أهليهمها، عبر فيها آباء المبتعثين عن فرحتهم بتخرجهما.
وفور سماع المبتعثين لصوت أبويهما وأميهما بكيا بشدة من هول المفاجأة معبرين عن فرحتهما بشدة، وقام زملاؤهما بالتصفيق لهما .
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 7261 ] نشر منذ 14 دقيقة
😍😍😍😍😍😍
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 14 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله
صفو سرا
قبلكم ٥٠ الف واحداً منهم ولد بنتي متخرج من كندي مدري عمريكا تخصص كمبوتر مدري شي ينقاله على مافهمت يصلح اي كمبوتر
الحين يشغل في سوق خضار الربوة يبيع طماط وكمثرا الله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26333 ] نشر منذ 7 دقائق
مبروك تخرجكم ,,,
,,, الله يوفقكم وترجعون باالسلامه ، ويفرحون بكم اهاليكم ,, آمين ,,