بالفيديو.. زملاء مبتعثين يفاجئونهما برسائل صوتية من والديهما فرحا بتخرجهما - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشابين مبتعثين للدراسة في الخارج بعد استماعهم لرسائل تهنئة صوتية من أهلهم.

وأظهر الفيديو المتداول ، مفاجأة زملاء الطالبين بمناسبة تخرجهما من المراحل التي يدرسان بها.، برسائل صوتية من أهليهمها، عبر فيها آباء المبتعثين عن فرحتهم بتخرجهما.

وفور سماع المبتعثين لصوت أبويهما وأميهما بكيا بشدة من هول المفاجأة معبرين عن فرحتهما بشدة، وقام زملاؤهما بالتصفيق لهما .