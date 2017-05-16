صاحب « علي بابا » يتصدر أغنياء الصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تصدر مؤسس ومدير مجموعة ” علي بابا ” جاك ما، قائمة أغنياء الصين بثروة قدّرت بـ 30.9 مليار دولار.

وذكرت صحيفة فوربس الأمريكية، أن ما أسهم في زيادة ثروة الملياردير الصيني، ارتفاع سعر أسهم المجموعة؛ حيث شهدت الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا في 2017 من 87.81 دولارًا للسهم الواحد في 30 ديسمبر، إلى 121.4 دولارًا للسهم الواحد في 15 مايو الجاري.

وكان ” جاك ما ” قد خسر الصدارة في عام 2015 كأغنى شخص في الصين لصالح ” وانج جيانلين ” المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة ” داليان واندا ” ، عندما بلغت ثروة ” جاك ما ” حينها 23.1 مليار دولار، في حين وصلت ثروة ” وانج جيانلين ” آنذاك إلى 24.2 مليار دولار.