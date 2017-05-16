بالصور.. استشهاد " العيسي " أحد ابناء محافظة القنفذه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

أدى جموع من المواطنين عصر اليوم الثلاثاء، صلاة الميت على الشهيد عطيه أحمد علي العيسي أحد ابناء مركز سبت الجارة، وقاموا بتشييعه إلى مقبرة محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة يتقدمهم محافظ القنفذة المكلف محمد آل شيبان العمري ورئيس مركز إمارة سبت الجارة زايد الذبياني.

ونقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لوالد الشهيد وأسرته سائلًا المولى، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يتقبله شهيدًا.

يذكر أن ” العيسي ” تعرض في وقتٍ سابق لإصابتين خلال مواجهة العدوان الحوثي على الحد الجنوبي، وبعد شفائه منها عاد لمشاركة زملائه الدفاع عن دينه ووطنه، ثم وافاه الأجل في حادث مروري خلال توجهه لعمله بجبهة نجران.