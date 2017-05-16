بالفيديو.. حادث مروري يسقط مركبة في بحيرة بالشارقة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حادث مروري يسقط مركبة في بحيرة بالشارقة
تعرضت مركبة يقلها آسيوي ، لصدام من الخلف أدى إلى سقوطها بمياه بحيرة خالد أسفل جسر الخان تجاه وسط مدينة الشارقة، وإصابة السائق بإصابات متوسطة.
وفور وقوع الحادث انتقلت إلى المكان دوريات الإنجاد والإسعاف الوطني، وفرق الأنقاذ البحري التابعة لإدارة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وتبين أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة وعدم والانتباه.
وانتشلت فرق الإنقاذ المركبة الغارقة والتي استقرت على قاع البحيرة بعمق 5 أمتار.
سقوط مركبة في بحيرة خالد بـ #الشارقة#البيان_القارئ_دائما https://t.co/ilX1nPfvot pic.twitter.com/FxhOX079N8
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 16, 2017
شرطة الشارقة تنقذ سائق سقطت مركبته في بحيرة خالد بالشارقة نتيجة تعرض مركبته للصدم من الخلف pic.twitter.com/yu04QEgA4H
— مصدر (@MSDAR_NEWS) May 16, 2017
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