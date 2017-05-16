 بالفيديو.. حادث مروري يسقط مركبة في بحيرة بالشارقة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 47 دقيقة
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بالفيديو.. حادث مروري يسقط مركبة في بحيرة بالشارقة

بالفيديو.. حادث مروري يسقط مركبة في بحيرة بالشارقة
خالد الضبيبي(صدى):

تعرضت مركبة يقلها آسيوي ، لصدام من الخلف أدى إلى سقوطها بمياه بحيرة خالد أسفل جسر الخان تجاه وسط مدينة الشارقة، وإصابة السائق بإصابات متوسطة.

وفور وقوع الحادث انتقلت إلى المكان دوريات الإنجاد والإسعاف الوطني، وفرق الأنقاذ البحري التابعة لإدارة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وتبين أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة وعدم والانتباه.

وانتشلت فرق الإنقاذ المركبة الغارقة والتي استقرت على قاع البحيرة بعمق 5 أمتار.


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