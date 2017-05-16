اتهام صحفي وأستاذة جامعية بالترويج للإرهاب في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أدين صحفي وأستاذة جامعية في تركيا، بتهمة نشر دعاية ترويجية لمنظمة إرهابية، وذكرت صحيفة ” جمهورية ” التركية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة في إسطنبول قضت بسجن الصحفي أكرم مراد شيليكان 18 شهرا.

وفي قضية أخرى منفصلة قضت المحكمة بالسجن 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ بحق الأستاذة الجامعية بيزا أوستون.

وذكرت الصحيفة، أن سبب الدعوى التي أقيمت ضد شيليكان وأوستون هي مشاركتهما في حملة تضامنية مع صحيفة ” أوزجور جونديم ” الموالية للأكراد والتي أغلقت بالفعل.

وتتهم السلطات التركية هذه الصحيفة بأنها على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور، ولا يزال هناك العديد من القضايا التي لم يبِت فيها حتى الآن ضد داعمين للصحيفة من بينها قضية ضد الكاتبة التركية المعارضة أسلي أردوغان.