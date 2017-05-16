شح الوقود ينذر بانهيار البنية التحتية والاقتصادية لقطاع غزة - صحيفة صدى الالكترونية

غزة(صدى):

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، من أن شح الوقود والطاقة في قطاع غزة، قد ينذر بانهيار شامل في البنية التحتية والاقتصادية في القطاع.

وقالت اللجنة، إن شح الطاقة والنقص الحاد للوقود في غزة عمل على الإضرار بجميع جوانب الحياة في القطاع محذرة من أن هذا الأمر يوشك أن يحدث انهياراً شاملاً للبنية التحتية والاقتصاد المتهالكين فيها بالفعل.

وأضافت، أن أزمة جديدة تلوح في الأفق في قطاعي الصحة العامة والبيئة، بسبب شح الطاقة إذا لم يحدث تدخل فوري.

ويمر قطاع غزة بأزمة في الكهرباء والطاقة بشكل حاد، تزايدت حدتها خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت ساعات انقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة، وهو ما دفع مؤسسات محلية فلسطينية لإطلاق تحذيرات من وقوع كوارث إنسانية في مرافق القطاع.