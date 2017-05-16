الدنمارك ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي: سنواصل القيود على الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

كوبنهاغن(صدى):

تجاهلت الدنمارك توجيهاً للاتحاد الأوروبي يطالب برفع القيود المؤقتة على الحدود خلال 6 أشهر.

وقال رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكه راسموسن، للبرلمان اليوم الثلاثاء، “ تدفق اللاجئين على إيطاليا ومنها إلى أوروبا لا يزال مرتفعاً بشدة ” .

وتابع: «سنواصل القيود على الحدود ما لم يجد الاتحاد الأوروبي سبلاً لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية وما لم تحد إيطاليا من تدفق اللاجئين على أراضيها ثم إلى أوروبا».

وسعى نحو مليون شخص للجوء للاتحاد الأوروبي في 2015، وخفض اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا العام الماضي تدفق اللاجئين على الرغم من استمرار وصول آلاف المهاجرين إلى أوروبا من ليبيا عبر البحر إلى إيطاليا.