الفرج جاهز للمشاركة أمام الأهلي في نهائي كأس الملك - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، المران الرئيسي استعداداً لمباراة نهائي كأس الملك، أمام شقيقه الأهلي، المقرر إقامتها الخميس.

وركز الجهاز الفني للهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على النواحي الفنية خلال مران الثلاثاء، وخاصة تسليم وتسلم الكرة والتحرك السليم داخل الملعب.

وطبق لاعبو الهلال مناورة على كامل مساحة الملعب، نفذ خلالها دياز التكتيك الذي يود انتهاجه أمام الأهلي وشهد المران مشاركة سلمان الفرج، الذي أنهى برنامجه اللياقي وبات جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة.

يذكر أن الهلال ضرب موعداً مع الأهلي، بعد تغلبه على التعاون في الدور نصف النهائي بنتيجة ( 4-3 )، في ستاد الأمير فيصل بن فهد فيما تغلب الأهلي على مضيفه الفيصلي بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة الماضية، على ملعب الملك سلمان.