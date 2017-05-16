 الهلال الأحمر بمحافظة جدة ينهي استعداداته لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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الهلال الأحمر بمحافظة جدة ينهي استعداداته لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال الأحمر بمحافظة جدة ينهي استعداداته لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
نايف السالم(صدى):

ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية كافة الاحداث و المشاركات الاجتماعية والرياضية , انهت إدارة الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية بمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع ما بين ناديي (الاهلي & الهلال )
حيث تتمثل الخطة بالتالي :
عدد المشاركين 40 مشارك ما بين طبيب ومسعف.
عدد الفرق الإسعافية 15 فرق اسعافيه بالإضافة لفرق الاستجابة المتقدمة .
مشاركة قسم التطوع بعدد من المتطوعين .
وتأتي الية التشغيل كالتالي :
1- تشغيل عدد 5 نقاط تجمع وتحتوي كل نقطة على فرقة اسعافيه متكاملة .
2- تمركز عدد 4 فرق إسعافيه على مداخل مدينة الملك .عبدالله قبل بداية المباراة .
3- تمركز 6 مسعفين على عربات القولف بأرضية الملعب .
4- رفع درجة الاستعداد والجاهزية بعد نهاية المبارة بمركز اسعاف ابحر /طيبة /ذهبان /النعيم /المطار /شمال جدة /الرحاب

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة/ عبد الله احمد ابوزيد.


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