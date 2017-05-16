بالصور.. حفل تخرج الصف السادس الابتدائي بمدرسة العرضة - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

في صباح هذا اليوم، وبحضورالمشرف التربوي الاستاذ المشرف التربوي قاسم عز الدين وأولياء أمور الطلاب، أقامت مدرسة العرضة الابتدائية بصبيا حفلا تودعيا لطلاب الصف السادس وتم تكريم المتفوقين.

بدء الحفل بقراءة بعض آيات من القرآن الكريم، ومسيرة الخريجين ووصلات انشادية وعروض البرامج والقيم التي نفذتها المدرسة خلال العام الدراسي ثم التكريمات.

من جهته أوضح قائد المدرسة الأستاذ عيسي عثاثي، عن مدى سعادته وهو يرى أبنائه في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يرى الأمل يمر من خلالهم والإرادة تلامس أيامهم وينتظر القوة بانجازهم والتميز والنجاح مرسى لإبحارهم والقمم العالية منازلهم .

ومن جهة اخرى عبر الطلاب الخريجين عن مدى سعادتهم بما انجزوه بعد انتهاء هذه المرحلة المهمة من حياتهم معبرين عن شكرهم ولكافة المعلمين والعاملين بالمدراس على من وجدوه من اهتمام ورعاية خلال المرحلة السابقة

وفِي ختام الحفل.. تم تكريم المتفوقين وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير.