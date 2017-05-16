ننشر «إبراء ذمة» للأمير مشعل بن عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

نشر الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، في عدد من الصحف بيان ” إبراء ذمة ” لوالده الراحل رئيس هيئة البيعة، الذي توفي في 3 مايو الجاري.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل كل من له أو عليه مستحقات على الفقيد الأمير مشعل بن عبدالعزيز، أن يقوم بإحضار ما لديه من مطالبات موثقة بمستندات شرعية، إلي المكتب الخاص بالرياض في ” عرقة ” ، طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بجوار قصره، وأن أقصى موعد لتلقي الطلبات سيكون خلال 60 يوما من نشر الإعلان.