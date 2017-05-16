ننشر «إبراء ذمة» للأمير مشعل بن عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

ننشر «إبراء ذمة» للأمير مشعل بن عبدالعزيز
نشر الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، في عدد من الصحف بيان ” إبراء ذمة ” لوالده الراحل رئيس هيئة البيعة، الذي توفي في 3 مايو الجاري.
ودعا الأمير فيصل بن مشعل كل من له أو عليه مستحقات على الفقيد الأمير مشعل بن عبدالعزيز، أن يقوم بإحضار ما لديه من مطالبات موثقة بمستندات شرعية، إلي المكتب الخاص بالرياض في ” عرقة ” ، طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بجوار قصره، وأن أقصى موعد لتلقي الطلبات سيكون خلال 60 يوما من نشر الإعلان.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26333 ] نشر منذ 27 دقيقة
رحمه الله ، وجزاكم الله خير الجزى سمو الأمير ,,, آمين ,,,
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 16 دقيقة
ادعمو وزارة الإسكان بالاراضي حيث انها تعانى من شُح الاراضي والله يجعلها صدقه لوالدكم رحمه الله
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 11 دقيقة
اللي له دين عند سموه يسامح ترى الدنيا ماتسوى