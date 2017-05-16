غياب « رودريجز » عن ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيجو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

غاب الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد الإسباني، عن آخر مران فريقه، اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة سيلتا فيجو غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 21 للدوري الإسباني.

وسيغيب خاميس عن مباراة سيلتا فيجو نظرا لإصابته بكدمة في القدم اليمنى تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية.

وانضم خاميس بذلك إلى قائمة الغائبين عن لقاء الغد بسبب الإصابة وهم ” داني كارباخال والبرتغالي بيبي والويلزي جاريث بيل ” ، حيث يكمل الثلاثي برنامجهم العلاجي على أمل اللحاق بنهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام يوفينتوس الإيطالي المقرر في 3 يونيو المقبل.

وشارك باقي لاعبي الريال في تدريبات اليوم بالإضافة إلى لاعب الفريق الرديف ” إنزو زيدان ” ، كما تدرب المدافع ناتشو فرنانديز رغم أنه في انتظار البت في البطاقة الصفراء الخامسة التي حصل عليها في مباراة إشبيلية والتي قد تحرمه من خوض لقاء سيلتا.