بالفيديو.. المغامسي يرد على سؤال حول أفضل صيام للتطوع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. المغامسي يرد على سؤال حول أفضل صيام للتطوع
أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، مثلما كان يفعل نبي الله داوود عليه السلام، موضحا أن أفضل الأعمل إلى الله أدومها وإن قلت.
وتابع المغامسي، في رده على سؤال حول صيام التطوع، ببرنامج الباقيات الصالحات، أن صيام يومي الاثنين والخميس غير ملزم في كل الأوقات، مضيفا أن المهم ألا يخلو الشهر من صيام 3 أيام.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26305 ] نشر منذ 20 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ صالح ويارك فيك . آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14597 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يجزاك خير الجزاء ياشيخ