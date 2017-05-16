بالفيديو.. المغامسي يرد على سؤال حول أفضل صيام للتطوع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، مثلما كان يفعل نبي الله داوود عليه السلام، موضحا أن أفضل الأعمل إلى الله أدومها وإن قلت.

وتابع المغامسي، في رده على سؤال حول صيام التطوع، ببرنامج الباقيات الصالحات، أن صيام يومي الاثنين والخميس غير ملزم في كل الأوقات، مضيفا أن المهم ألا يخلو الشهر من صيام 3 أيام.