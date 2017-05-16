سرقة 300 الف ريال من قيادي في حزب صالح ونجاته من الاغتيال - صحيفة صدى الالكترونية

سرقة 300 الف ريال من قيادي في حزب صالح ونجاته من الاغتيال
نجا التاجر والقيادي في حزب المؤتمر “ وضاح مسعود ” من محاولة اغتيال بالعاصمة صنعاء على يد مسلحين مجهولين بعد أن قاموا بسرقة 300ألف ريال سعودي كانت بحوزته ولاذوا بالفرار.
ووفقاً لمصادر إعلامية،فإن مسلحون على متن دراجتين نارية وسيارة جيب ثالثة أطلقت النار بشكل كثيف باتجاه ” وضاح مسعود ” أثناء خروجه من منزله في منطقة ” الأصبحي ” – جنوب العاصمة، و انقضوا عليه وسلبوا 300ألف ريال سعودي كانت بحوزته.
و أوضحت المصادر أن القيادي في حزب صالح تعرض لإصابات بطلقات نارية نقل على إثرها للمستشفى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26305 ] نشر منذ 13 دقيقة
المرة الجايه في راس علي صالح .. بإذن الله ,,,
,,, اما السراقين فهم من الحوثيين ، هم اللي حراميه ما عندهم إلا لغة السلاح ,, والله أعلم ,,