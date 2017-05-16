سرقة 300 الف ريال من قيادي في حزب صالح ونجاته من الاغتيال - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

نجا التاجر والقيادي في حزب المؤتمر “ وضاح مسعود ” من محاولة اغتيال بالعاصمة صنعاء على يد مسلحين مجهولين بعد أن قاموا بسرقة 300ألف ريال سعودي كانت بحوزته ولاذوا بالفرار.

ووفقاً لمصادر إعلامية،فإن مسلحون على متن دراجتين نارية وسيارة جيب ثالثة أطلقت النار بشكل كثيف باتجاه ” وضاح مسعود ” أثناء خروجه من منزله في منطقة ” الأصبحي ” – جنوب العاصمة، و انقضوا عليه وسلبوا 300ألف ريال سعودي كانت بحوزته.

و أوضحت المصادر أن القيادي في حزب صالح تعرض لإصابات بطلقات نارية نقل على إثرها للمستشفى.