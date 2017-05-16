تكريم رئيس رقباء « محمد علي الظهيري » بمناسبة تقاعده - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

في جو اختلطت فيه مشاعر الحب والوفاء ومشاعر الفرح والسرور وفي حفلٍ لا يراه القائمين عليه إلا كعربون وفاء ورد جميل لرجل عرفوه محباً وصادقاً وأخاً ناصحاً أقام منسوبي إدارة العمليات بالحرس الوطني بالقطاع الغربي بمحافظة جدة مساء يوم امس الاثنين الموافق١٤٣٨/٨/١٩ حفل تكريم وعرفان وتوديع لزميلهم رئيس الرقباء محمد بن علي الظهيري الزهراني بمناسبة تقاعده من العمل العسكري وبحضور مدير إدارة العمليات بالقطاع الغربي العميد ركن / صالح بن عبدالكريم العريفي وعدد كبير من الضباط والأفراد والمسوؤلين بالقطاع الغربي و بدأ الحفل بالقرآن الكريم عطر مسامع الحضور ثم تلى بعد ذلك كلمة للمحتفى به رئيس رقباء محمد علي الظهيري الزهراني قال فيها ” أن وجودي معكم ووقوفي أمامكم هذه الليلة لست مودعاً بل أني مهنئا وشاكرا لكم على حسن تعاونكم وجميل صنعكم فلقد لمست منك طيلة عملي معكم أجمل اللفتات وأحلا الابتسامات فتبقون بقلبي دوم الحياة واطلب من الله ثم منكم العذر والسموحة ” .

وتخلل الحفل عدة من فقرات وفي نهاية الحفل أسلتم المحتفى به دروع تذكارية وهدا يا وشهادات شكر وتقدير من زملائه منسوبي إدارة العمليات بالحرس الوطني بالقطاع الغربي.

وكما تناول الجميع وجبة العشاء المعدة بهذه المناسبة الكريمة.