بالفيديو والصور.. فريق «بصمة» يتوج بلقب بطولة الماسترز لمدينة الرياض ٢٠١٧ - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اختتمت مساء أمس فعاليات بطولة الماسترز لكرة القدم على ملاعب اليورو بمدينة الرياض، برعاية الكادر الإعلامي في المملكة لنادي باليستينو التشيلي، حيث شارك بالبطولة ٤ فرق جميعها ضمن الفئة العمرية المخصصة لهذا الحدث بحسب المعيار العالمي المحدد لمن هم بسن ٣٥ عاما فما فوق .

وبفضل الله حققت المسابقة نجاحا مبهرا، وذلك اعتمادا على عدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر: قوة اسماء الفرق المشاركة، وهي ” بصمة ” والذي مثل شركة بصمة لإدارة العقارات، و ” التانجو ” والذي يضم اهم عناصره لاعبين من شركة موبايلي، الا ان الحضور الابرز كان للجنة الارتباط التابعة لنقابة المهندسين الأردنيين من خلال تمثيلها بفريقين على مستوى عالي من اللياقة واللعب المشرف وهما ” النشامى ” و ” الأصفياء ” .

أيضا البطولة كانت تحت إشراف طاقم تحكيمي رسمي مصري بقيادة الحكم الشهير جمال دويدار .

جدير بالذكر ان الإثارة بلغت أوجها في اخر لقاءات الدورة عندما حسمت الأمور عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية وأسفرت عن انتصار ” بصمة ” على ” النشامى ” .

مثل الفريق الفائز، صناع المجد، اللاعبين:

محمود المكوك، محمد الريان، محمد شعث، فهد القرني، مصطفى العقاد، طارق المقيد، اشرف حنانه، حسان العابد، محمد العابد، رامي فرج الله وكابتن الفريق محمد عبدالعزيز … والمدرب: ليث المرداوي .

ومن ثم عقب ذلك تسليم الكأس والميداليات لاصحاب المركز الاول من يد رئيس الفرق الاردنية السيد ابراهيم الدسوقي .

يذكر ان اللجنة المنظمة لهذه التظاهره الرياضية ضمت كبير إعلاميي النادي الفلسطيني بتشيلي الزميل محمد عبدالعزيز، بالاضافة للمهندسين فؤاد دندشلي وعمر ابو لحيا، والذين تمكنوا سوية من تحقيق إنجاز يحسب لهم بتنظيم دوري هو الاول من نوعه في كافة ارجاء الوطن العربي، فقد آمنوا بهذه الفكرة سوية وأصروا على تنفيذها واخراجها بشكل لائق ومشرف لابناء جلدتهم، وتمكنوا بجدارة واستحقاق ان يحفروا أسماءهم بصفحات تاريخ هذه البطولة الدولية، والتي كانت اخر نسخها في اسبانيا نهاية الأسبوع الماضي بل وينتظر ان تستضيف نيوزيلندا بطولة العالم المخصصة لهذه الفئة خلال هذا العام ان شاء الله .

وضمن تصريحات جميلة عقب توزيع الجوائز، اتفقت اللجنة المضي قدما مستقبلا والحفاظ على استمرارية هذه المنافسة باذن الله .