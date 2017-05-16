سفير خادم الحرمين الشريفين في كوريا يحتفي بالأخضر الشاب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أقام رياض بن أحمد المباركي، سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهور كوريا الجنوبية، حفل عشاء لعبثة منتخبنا الشاب، مساء الثلاثاء.

ويقيم الأخضر للشباب معسكراً إعدادية، بمدينة أنسان، استعداداً للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاماً، التي تنطلق منافساتها السبت.

وأقيم حفل العشاء في مقل السفارة في سيئول، بحضور رئيس البعثة وعضور مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، موسى الزياد، وكافة أعضاء المنتخب.

وقدم الزياد شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين، على استقبال البعثة وتسهيل كافة الصعاب والمعوقات.