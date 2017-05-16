 الأمن المصري يشكل فرق بحث لضبط وزير الداخلية الأسبق - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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الأمن المصري يشكل فرق بحث لضبط وزير الداخلية الأسبق

الأمن المصري يشكل فرق بحث لضبط وزير الداخلية الأسبق
القاهرة(صدى):

قامت مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية المصرية بحملات مكثفة للقبض على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات .

أرسلت الأجهزة الأمنية عدة فرق بحث لعدة أماكن من المحتمل أن يتردد عليها العادلى،تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام فيلته والمنازل التي يمتلكها مع نشر عناصر سرية حولهم لضبطه فور ظهوره .

وكان البرلماني المصري مصطفى بكرى قد تقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية بشأن هروب العادلى، مطالبا لجنة الدفاع بعقد جلسة عاجلة للوقوف على حقيقة هروبه.


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