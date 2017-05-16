مدير عام حرس الحدود يقوم بزيارة ميدانية لقطاعات حرس الحدود بمنطقة الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قام معالي مديرعام حرس الحدود الفريق/ عواد بن عيد البلوي ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق٢٠ /٨/ ١٤٣٨هـ بزيارة ميدانية لقطاعات حرس الحدود بمنطقة الجوف رافقه خلالها قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء / سعد بن محمد أبو حاوي القحطاني وعدد من قيادات حرس الحدود والتي شملت قطاع العيساوية التقى فيها بضباط وأفراد القطاع الذين شاركوا فجر يوم السبت الماضي في إحباط محاولة تهريب (٢١٠٠٠٠٠) مليونان ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية مع الاراضي الأردنية.

كما شملت الجولة زيارة قطاع حرس الحدود بالحديثة والتي التقى خلالها الفريق البلوي بضباط وأفراد القطاع الذين شاركوا في إحباط محاولة تهريب (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة الف قرص إمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية مع الاراضي الأردنية.

هذا وقد قام البلوي بنقل تحيات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله- لمنسوبي المنطقة من الضباط والأفراد والذين هم محل اهتمام وتقدير سموه الكريم

الجدير بالذكر أن الفريق البلوي قام بتكريم كافة الضباط والأفراد الذين ساهموا في إحباط محاولات التهريب بمنطقة الجوف وأشاد بالجهود المبذولة من الجميع في حراسة حدود أرض الحرمين الشريفين والوقوف بكل حزم وقوة ضد كل من يحاول إستهداف أبنائها بآفة المخدرات أوالمساس بأمنها واستقرارها حاثاً الجميع على مواصلة العطاء وتحقيق أعلى معدلات السيطرة الأمنية على كافة مناطق المسؤلية وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن واستقرار مملكتنا الغاليه.⁠⁠⁠⁠