قرية مجايرة بمحافظة هروب بجازان محاصرة بالسيول - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

ناشد سكان واهالي قرية مجايرة التابعة لمركز وساع الصهاليل بمحافظة هروب المسؤولين في محافظة هروب بايصال السفلتة الى قريتهم علما بانه قد تم وضع انابيب كبيرة عند مدخل القرية لان السيل يقطع القرية عند هطول الامطار عن الطريق العام لكونه طريق القرية ترابي وعند هطول الامطار يحصل انقطاع وخاصة السيارات الصغيرة .

هذا وقد تحدث المواطن / جمعان صهلولي قائلا نحن نعاني في هذه القرية سواء هطلت امطار او لم تهطل لان الطريق ترابي رغم انه مرتبط بالطريق المؤدي الى مركز العزين ومن ثم الى مركز الحقو فيما عبر كلا من جابر هروبي وموسي هروبي واسعد صهلولي عن معاناتهم وتذمرهم من وضع الطريق مناشدين الجهات المعنية سرعة وضع الحلول .

وقدصرح رئيس بلدية هروب الاستاذ / حسن علي ابو طالب بانه حاول جاهدا في فتح اكبر عدد من الطرق المقطوعة سواء الفرعية او الرئيسية وذلك ايمانا منه بحاجة هؤلاء المواطنين الى فتح تلك الطرق بعد انقطاعهم عن الذهاب الى المدارس والدوائر الحكومية كما انه كان حريصا على المتابعة بنفسه ليلا ونهارا على عمل معداته في تلك الطرق .

وقد تم فتح الصباب ووساع والمزرب والسفار وكذلك قد سبق فتح الطرق المقطوعة في هروب والرقاد والهياج الجزعه وحلبان والجشاء ومراوه وعممو والشورى ومنجد الأسفل والاعلى وكذلك القليلة والكروس وذكر رئيس بلدية هروب بان البلدية في خدمة المواطنين في اي وقت وزمان.