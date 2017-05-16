بالفيديو.. التركي: الإرهابيين يريدون استخدام " المسورة " لأوكارهم الإجرامية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن في حي المسورة بالقطيف، يعد ضمن محاولات الإرهابيين اليائسة لإيقاف مشروع التطوير في المنطقة.

وكشف التركي عن المخطط الإرهابيين، في المنطقة من أجل استخدام أوكارهم الإجرامية في تخزين الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ جرائمهم، مشددا على أنهم لا يختلفون عن أفراد التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش.

ويشار إلى أنه استشهاد الجندي أول وليد الشيباني في حي المسورة بالقطيف وإصابة 5 من رجال الأمن بعد تعرضهم لقذيفة آر بي جي.