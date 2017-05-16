دمج 3 أندية إماراتية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أمر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدمج نادي الشباب العربي الرياضي، ونادي دبي الثقافي الرياضي مع النادي الأهلي الرياضي في كيان واحد يحمل اسم ” نادي شباب الأهلي-دبي ” برئاسة حمدان بن محمد بن راشد.

وأكد محمد بن راشد آل مكتوم أن الهدف هو تعزيز المسيرة الرياضية ودعم فرص كرة القدم الإماراتية التي يجب دعمها بفرق كبرى تحقق إنجازات تليق باسم الدولة في كافة المحافل وضمن أكبر البطولات وقال :“ نسعى لبناء فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً |.