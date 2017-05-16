مسن من العوامية للأربش: تعبنا من الرصاص نريد أن نعيش بأمان - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

اتصل رجل مسن من العوامية بعضوة الشورى الكاتبة كوثر الأربش، أبدى لها تعب الأهالي من صوت الرصاص،مطالباً بالخلاص من الإرهابيين القتلة، ليعيش الناس بأمان.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات كتبتها الاربش على حسابها الشخصي بتويتر،قالت فيها: هذه حرب، والله حرب!! هذه هي بقايا الأجداد. فعلا الإرهابي بلا قلب، بلا تاريخ، بلا دين. يرفض التطوير ويصنع الدمار.

وأضافت: إرهابيوا العوامية، يستهدفون رجال الأمن، ويشيعون الفوضى في المسورة، لايهمني مذهبهم يهمني الآن أمن المواطنين الأبرياء.

وأرفقت الأربش مع تغريداتها صور لأثار المواجهات بين قوات الأمن وإرهابي العوامية، تظهر تضرر منازل و احراق سيارات.