بلدية عمساء البارق تزيل إحداثات 500 متر مربع بأرض حكومية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

تمكنت بلدية محافظة بارق بمنطقة عسير ممثلة في وحدة رقابة الأراضي ولجنة التعديات من ازالة الإحداثات من أرض حكومية بقرية عمساء .

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي أنه تم توجيه بلاغ من مراقبو وحدة رقابة الأراضي والذين أبلغوا بدورهم لجنة التعديات عن وجود إحداثات عبارة عن عقوم ترابية على مساحة 500ألف متر مربع بأرض حكومية والكائنة بقرية عمساء التابعة لمركز ثلوث المنظر.

وأضاف البارقي أنه تم إزالة الإحداثات بواسطة معدات البلدية واستعادة الأراضي المغتصبة وجاري اتخاذ اللازم بحقها .