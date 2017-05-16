أمهات المختطفين : الحوثيون يمنعون اسعاف المصابين بالكوليرا لتلقي العلاج - صحيفة صدى الالكترونية

فهمى محمد(صدى):

توجه عدد من أمهات المختطفين اليمنيين، لزيارة أبنائهم في السجون، صباح اليوم الثلاثاء، إلا أنهم منعوا من الدخول لأبنائهم المصابين بوباء الكوليرا في العاصمة صنعاء.

ووجهت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اتهامها لمليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية، بمنع إدخال الأدوية لذويهن المختطفين.

وعلقت رابطة الأمهات في بيان لها اليوم قائلة: ” لم تكتف جماعة الحوثي وصالح المسلحة باختطاف الآلاف من أبنائنا دون مبرر أو مسوغ قانوني، بل قامت بتعذيبهم وأهملتهم صحياً داخل السجون.

ومع انتشار وباء الكوليرا بين أبنائنا المختطفين داخل السجون منع الحوثيون إدخال الأدوية الضرورية لأبنائنا المختطفين وحرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة للتعافي من هذا المرض الخطير، وزاد الأمر سوءً في حرمانهم من المياه النظيفة الصالحة للشرب والمياه اللازمة للنظافة الشخصية الضرورية لمنع انتشار الوباء بين أبنائنا المختطفين ” .

وناشدت في بيانها جميع منظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبهم الإنساني تجاه أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً، والضغط على جماعة الحوثي وصالح بسرعة نقل المختطفين المصابين بالكوليرا إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الصحية الكاملة، وإدخال الأدوية لهم للحد من تفشي الوباء بين بقية المختطفين وتوفير سبل الرعاية الصحية لهم.