تفاصيل إيرادات " هيئة الاتصالات " لعام 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في تقريرها السنوي، لعام 2016، أنها حققت إيرادات قدرها إيرادات قدرها 3.1 مليار ريال لخزينة الدولة، ، وذلك بانخفاض قدره 87% مقارنة بإيرادات عام 2015 والتي بلغت 24.6 مليار ريال.

وقالت الهيئة، إن أغلبية إيراداتها جاءت من المقابل المالي المُحصل من تقديم الخدمة تجارياً، حيث بلغت 2.15 مليار ريال، وتوزع الباقي على المقابل المالي لاستخدام الطيف والمقابل المالي للتراخيص وإيرادات أخرى، مشيرة إلى أن مصروفاتها خلال العام الماضي بلغت نحو 461 مليون ريال، لتحقق بذلك فائضا بنحو 2.6 مليار ريال بنهاية عام 2016.

وأضافت: أنها تقوم بالفوترة وتحصيل الإيرادات وتوريدها للخزينة العامة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الموظفين في “الهيئة” بنهاية عام 2016 نحو 412 موظفا منهم 3 أجانب والباقي مواطنون.