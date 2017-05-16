" اليونيسيف " تكشف حقيقة اتهامها للتحالف بقتل أطفال اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمى محمد(صدى):

اعترفت منظمة ” اليونيسيف ” ، بخطئها في الأرقام التي أعلنت عنها فى وقت سابق، واتهمت فيها التحالف العربي بقتل الأطفال في اليمن.

وكان التقى نائب وزير حقوق الإنسان اليمني سمير الشيباني، بممثلة المنظمة في اليمن ” ميرتشل ريلانيو ” ، تم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا أبرزها الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون ضد الأطفال، وحقيقة الأرقام التي ذكرتها المنظمة في تقارير سابقة متهمة التحالف بقتل 65% من الأطفال، مؤكدة أن الأرقام التي تم ذكرها بها مبالغة، وأنهم اعتمدوا على مصادر غير دقيقة.

من جانبه قال وكيل الوزارة، ماجد فضائل، إنهم أوضحوا لريلانيو أن معظم الأطفال في اليمن يموتون بنيران الميليشيات الانقلابية، وأن هناك أكثر من 10 آلاف طفل يمني في الجبهات، أعمارهم دون الخامسة عشرة، تم خداعهم بأنهم يقاتلون أمريكا و” إسرائيل ” ، وبعضهم اضطر للقتال تحت إغراءات مالية.