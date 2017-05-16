رئيسة وزراء بريطانيا تكشف عن مرضها بـ«السكري» - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

جددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حديثها عن مرضها بداء السكري، المصابه به، مؤكده أنها تعالج نفسها من المرض بحقن الإنسولين 5 مرات في اليوم، مشيرة إلى أن المر لا يمنعها من فعل أي شيء.

وطالبت ماي خلال مقابله لها عبر الإنترنت، المرضى بألا يثنيهم هذا الداء عن فعل ما يحلو لهم في الحياة كما تفعل هي.

وقالت ماي لمشاهديها: ” أنا مريضة بالدرجة الأولى من السكري. هذا يعني أنني عندما أتناول طعاما علي أن أحقن نفسي بالإنسولين. أفعل ذلك من 4 إلى 5 مرات يوميا ” .

وكشفت ماي عن مرضها في وقت سابق وقالت أنها علمت به في عام 2012.