انقلاب المتمردين الحوثيين على مخلوع اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمى محمد(صدى):

نشر محمد أنعم الصحفي في حزب صالح، ورئيس تحرير صحيفة ” الميثاق ” ،اليوم الثلاثاء عبر حسابه على فيسبوك، إنه تم رفض طباعة الصحيفة الرسمية لحزب المخلوع على عبد الله صالح والتي تمثل لسان المؤتمر الشعبي العام وهى تعتبر الخطوة الأولى من نوعها للحلفاء منذ بداية السيطرة على صنعاء وفقاً لوكالة أنباء الأناضول .

وأوضح نشطاء في حزب المخلوع أن الحوثيين سيطرو أمس الأثنين على مطابع التوجية المعنوي ومنعوا طباعة الصحيفة محملاً وزير الإعلام مسؤولية ذلك .

وأشار أنعم أن الصحفيين والعاملين بالصحيفة يتعرضون للملاحقة والدعاوى الكيدية من خلال المحاكم بهدف إيقاف الصحيفة .