«العمل» تطلق حملة توعوية «سوق عمل واعٍ» تستهدف أصحاب العمل والعمالة المنزلية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية، الحملة التوعوية للعمالة المنزلية وأصحاب العمل تحت شعار ” سوق عمل واعٍ ” ، في عدد من مناطق المملكة وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف المجمعات والمراكز التجارية.

وتهدف الحملة التوعوية التي بدأت في محافظة جدة، توعية العمالة المنزلية بعقود العمل وما تحتويه من واجبات وحقوق، ونظام الإجازات والرعاية الصحية للعامل المنزلي، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة، وعقوبات وغرامات العامل المخالف للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من جهة، وتوعية أصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم وشروط فسخ العقد والعقوبات المترتبة على مخالفاته من جهة أخرى.

يذكر أن الحملة انطلقت في العاشر من شهر مايو الجاري، في مجمع العرب مول وعزيز مول في جدة، وتستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري، لتنتقل الشهر المقبل إلى المجمعات التجارية ومكاتب العمل في منطقة الرياض.

