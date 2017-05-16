تشييع جثمان الرضيع «ضحية العوامية» اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تتسلم أسرة الطفل جواد مؤيد الداغر الذي اغتيل في حي المسورة بالعوامية الأربعاء الماضي، جثمانه، في وقت لاحق، من نهار اليوم، وتشيع الجنازة ثم يدفن في مقبرة الأحساء.

وقالت مصادر مقربة من الأسرة إن الجهات المعنية وفرت كل الإمكانات المتاحة لإنهاء إجراءات تسليم الجثمان.

وكان عمال الشركة المنفذة لمشروع تنمية حي المسورة بالقطيف تعرضوا لإطلاق نار عشوائي، الأربعاء الموافق 10 مايو 2017، أسفر عن سقوط قتيلين، أحدهما الرضيع جواد الداغر، الذي يبلغ من العمر عامين، و10 مصابين، بينهم 6 سعوديين.