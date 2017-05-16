فيديو نادر للملك فهد يكشف أغرب طلب لرئيس الصين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- وهو يتحدث عن موقف جمعه، حينما كان ولياً للعهد برئيس جمهورية الصين الوطنية «تايوان» حاليا.

وقال الملك فهد في حديثه، إن رئيس جمهورية الصين الوطنية، كان قد زار المملكة في عهد الملك خالد، فأمره الملك خالد بالذهاب مع الرئيس الصيني إلى المكان المعد للسكن.

وخلال استقلالهما السيارة طلب الرئيس الصيني- مسيحي الجنسية- بإرسال الدعاة إلى تايوان الذين يدعون للعقيدة الإسلامية وأن يكونوا على إلمام باللغة الإنجليزية.

وبرر الرئيس الصيني ذلك قائلاً: «الشيء الوحيد اللي ممكن يحمينا من الشيوعية هي العقيدة الإسلامية».