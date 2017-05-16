مدرب الريال يسعي لحسم الدوري - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ذكرت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لن يعتمد مجددًا على المداورة، في المباريات المتبقية للميرنجي، هذا الموسم.

وقالت صحيفة “ ماركا ” الإسبانية، اليوم الثلاثاء :“ زيدان وضع حدًا للمداورة، مع تبقي نهائيين لريال مدريد في الليجا، سيدفع المدرب بكل ما يملك في نهاية الموسم ”.

وأضافت الصحيفة :“ حان الوقت ليلعب الفريق (A) ضد سيلتا فيجو، غدًا الأربعاء، ومالاجا، الأحد المقبل، بعد شهرين، أعطى فيهما المدرب الدور القيادي للفريق (B) بالليجا لمواصلة القتال على دوري أبطال أوروبا ”.

وتابعت :“ التشكيلة التي لعِبت في فيسنتي كالديرون بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، أمام أتلتيكو مدريد، هي التي سيحارب بها زيدان، من أجل الليجا ”.