اليابان تكشف تفاصيل عثورها على حطام طائرة عسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

عثرت الشرطة اليابانية، على قطع حطام طائرة في غابة في هوكايدو شمالي اليابان، يعتقد أن تكون حطام طائرة الدفاع الذاتي الأرضية اليابانية المفقودة.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، عن وزارة الدفاع قولها إن فريقًا من قوة الدفاع الذاتي قد عثر على أربعة أشخاص يعتقد أنهم طاقم الطائرة المفقودة في غابة في هوكايدو بالقرب من موقع الحطام .

يذكر أن طائرة الاستطلاع ” إل.آر2- ” قد اختفت من على شاشات الرادار أمس الاثنين بينما كانت تمر فوق جبال على بعد نحو 30 كيلومترا غرب مطار هاكوداتي في أقصى شمال جزيرة هوكايدو .