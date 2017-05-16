14 شخصا يتنافسون علي منصب مدير التحقيقات الفيدرالي بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تضغط المعارضة الديموقراطية لتعيين مدع خاص في التحقيق بشأن التدخل الروسي، وهددت بعرقلة محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بعد إقالة جميس كومي.

وبحسب موقع «بوليتيكو» الإخباري فإن 14 شخصا على الأقل يتنافسون للحصول على المنصب، بينهم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بالوكالة، أندرو ماكابي، وسناتور تكساس الجمهوري جون كورنين، وقاضي محكمة الاستئناف في نيويورك مايكل غارسيا، إضافة إلى المسؤولة السابقة في وزارة العدل أليس فيشر.