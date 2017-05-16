مدافع برشلونة يرفض الانضمام لريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

رفض قلب دفاع برشلونة، البرازيلي الصاعد مارلون سانتوس، عرضا مقدما من ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه، بحسب ما كشفته اليوم صحيفة موندو ديبورتيفو المحلية.

وكان المدافع الشاب قد انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي على سبيل الإعارة، قادما من فلومينينزي البرازيلي للعب بصفوف رديف النادي الكتالوني، ولكن المدرب لويس إنريكي كان يعتمد عليه دوما في تدريبات الفريق الأول وفي قوائم المباريات.

وذكرت الصحيفة، أن ريال مدريد قدم عرضا مغريا لمارلون بتوقيع عقد للانضمام مباشرة للفريق الأول للملكي، لكنه وجه الشكر لنادي العاصمة على اهتمامه، مؤكدا له على ضرورة التزامه بكلمته مع برشلونة.