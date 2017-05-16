السجن 4 سنوات و500 جلدة لمالك مؤسسة وهمية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة جدة، بالسجن على مواطن في الحق العام وإلزامه بإعادة مبلغ 400 ألف ریال لمواطن، وفق الدعاوى التي تقدم بها الضحايا واستولى على أموالهم وأوهمهم بتمويلها لشراء عقارات سكنية جاهزة والسداد بالتقسيط المريح، وأطلق على نفسه ” أبوفهد ” .

وألزمت المحكمة “ أبو فهد ” بدفع المبالغ المستلمة والشيكات التي تم صرفها، بعد أن تبين للمحكمة إدانة المتهم، وفقًا لصحيفة ” عكاظ ” .

وتعود تفاصيل القضية عندما نشر إعلان في صحيفة عن استعداد شخص يدعى ” أبو فهد ” لتمويل الراغبين في شراء عقار سكني جاهز، ودفع الفرق بالتقسيط المريح.

واقتنع المواطنين بحيلته ووقع عدد كبير منهم في شراك فخ النصب، حيث عرض عليهم المتهم سداد ما نسبته 20 % من قيمة العقار المرغوب مقدما، والباقي بالتقسيط، ثم استولى على أموالهم.

من جانبها، أدانت المحكمة الجزائية في جدة صاحب المؤسسة بالنصب والاحتيال وقضت بسجنه أربع سنوات وجلده 500 جلدة في الحق العام.