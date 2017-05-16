إعلان أسعار تذاكر نهائي كأس الملك - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشفت شركة “ صلة الرياضية ” المسوق الحصري لتذاكر مباريات المسابقات السعودية، أسعار تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والأهلي، الجمعة المقبل، بالجوهرة المشعة.

وقالت صلة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر :“ تمَّ طرح تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. المنصة الذهبية 2000 ريال.. المنصة الفضية 1500 ريال.. الدرجة الموحدة 45 ريالًا ”.

وحُدِّد يوم الخميس المقبل، 18 مايو، موعدًا رسميًا للمباراة، حيث تم تقديمها عن موعدها يومًا واحدًا، لإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام طرفيها، للاستعداد لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.