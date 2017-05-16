شرطة مكة تقبض على شخص سرق دخان بـ 5آلاف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة مكة تقبض على شخص سرق دخان بـ 5آلاف ريال
وثقت كاميرا مراقبة خاصة بأحد محلات البقالة والكائنة بحي الكعكية من تصوير عمليه سطو مواطن وسرقة بطاقات شحن ودخان تبلغ قيمتها 5 آلاف ريال.
تلقت شرطة مكة بلاغاً عن تعرض أحد البقالات إلي عملية سطو من قبل مواطن وقام بسرق دخان وبطاقات شحن بقيمته 5 آلاف ريال.
وتوجهت قوات الشرطة على الفور لمتابعة الحادث فتم تشغيل كاميرا المراقبة بالمحل ومشاهدة الفيديو للتأكد من مواصفات الشخص السارق .
وتمكن رجال البحث والتحري بمكة من القبض على السارق وبحوزتة المضبوطات المذكورة وتسليمة لشرطة الكعكية للتحقيق معة وتطبيق كافة الإجراءات النظامية ضدة .
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