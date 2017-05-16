شرطة مكة تقبض على شخص سرق دخان بـ 5آلاف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة خاصة بأحد محلات البقالة والكائنة بحي الكعكية من تصوير عمليه سطو مواطن وسرقة بطاقات شحن ودخان تبلغ قيمتها 5 آلاف ريال.

تلقت شرطة مكة بلاغاً عن تعرض أحد البقالات إلي عملية سطو من قبل مواطن وقام بسرق دخان وبطاقات شحن بقيمته 5 آلاف ريال.

وتوجهت قوات الشرطة على الفور لمتابعة الحادث فتم تشغيل كاميرا المراقبة بالمحل ومشاهدة الفيديو للتأكد من مواصفات الشخص السارق .

وتمكن رجال البحث والتحري بمكة من القبض على السارق وبحوزتة المضبوطات المذكورة وتسليمة لشرطة الكعكية للتحقيق معة وتطبيق كافة الإجراءات النظامية ضدة .