تعليم الدوادمي: القبول لوظائف الحراس حسب الكفاءة للمسجلين ببرنامج " ساعد " - صحيفة صدى الالكترونية

تعليم الدوادمي: القبول لوظائف الحراس حسب الكفاءة للمسجلين ببرنامج ” ساعد “
طلبت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي المتقدمين لوظائف ( حراس المدارس للمراجعة ) وإجراء المقابلة الشخصية تمهيدًا لإنهاء إجراءات تعيينهم.
وقال مناور بن عبدالله الروقي مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة أن المقابلة الشخصية للمتقدمين ستكون حسب الكفاءه والمفاضلة للمسجلين ببرنامج ” ساعد ” بالخدمة المدنية.
وأضاف أن الإدارة ستتواصل مع المتقدمين من خلال الأرقام الشخصية المسجلة من قبلهم في نماذج طلب التوظيف وذلك للتواصل معهم .
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