تعليم الدوادمي: القبول لوظائف الحراس حسب الكفاءة للمسجلين ببرنامج " ساعد " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

طلبت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي المتقدمين لوظائف ( حراس المدارس للمراجعة ) وإجراء المقابلة الشخصية تمهيدًا لإنهاء إجراءات تعيينهم.

وقال مناور بن عبدالله الروقي مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة أن المقابلة الشخصية للمتقدمين ستكون حسب الكفاءه والمفاضلة للمسجلين ببرنامج ” ساعد ” بالخدمة المدنية.

وأضاف أن الإدارة ستتواصل مع المتقدمين من خلال الأرقام الشخصية المسجلة من قبلهم في نماذج طلب التوظيف وذلك للتواصل معهم .