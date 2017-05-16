 تعليم الدوادمي: القبول لوظائف الحراس حسب الكفاءة للمسجلين ببرنامج " ساعد " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 16

    مايو

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تعليم الدوادمي: القبول لوظائف الحراس حسب الكفاءة للمسجلين ببرنامج ” ساعد “

تعليم الدوادمي: القبول لوظائف الحراس حسب الكفاءة للمسجلين ببرنامج ” ساعد “
عبدالله الفهد(صدى):

طلبت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي المتقدمين لوظائف ( حراس المدارس للمراجعة ) وإجراء المقابلة الشخصية تمهيدًا لإنهاء إجراءات تعيينهم.

وقال مناور بن عبدالله الروقي مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة أن المقابلة الشخصية للمتقدمين ستكون حسب الكفاءه والمفاضلة للمسجلين ببرنامج ” ساعد ” بالخدمة المدنية.

وأضاف أن الإدارة ستتواصل مع المتقدمين من خلال الأرقام الشخصية المسجلة من قبلهم في نماذج طلب التوظيف وذلك للتواصل معهم .


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