استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين بجدة.. الإثنين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة عن فتح نظام تسجيل رغبات النقل الداخلي للمعلمين ابتداء من الاثنين ١٩ – ٨ – ١٤٣٨ لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٣٨ – ١٤٣٩هـ.

صرحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أنه على المعلمين الراغبين في النقل تسجيل الرغبات من خلال نظام نور وإدخال عشرين رغبة كحد أقصى.

وأشارت الإدارة إلي أن المنقولين خارجياً بأحد قطاعات جدة سوف يتيح لهم النظام بعد ذلك تسجيل رغباتهم في النقل الداخلي وسيتم إبلاغهم بذلك كما سيتم إغلاق نظام تسجيل الرغبات للنقل الداخلي في برنامج نور 27 – 8 -1438.

وطالبت الإدارة الراغبين بالنقل طباعة تقارير النقل الداخلي يم الأربعاء والخميس 28-29 من شعبان الحالي وتوثيقها من مسؤول المدرسة.