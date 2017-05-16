 جوائز عالمية لطلاب الظروف الخاصة بتعليم عسير - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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جوائز عالمية لطلاب الظروف الخاصة بتعليم عسير

جوائز عالمية لطلاب الظروف الخاصة بتعليم عسير
محمد بن طحيطح (صدى):

أكد مدير عام التعليم بعسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن الاهتمام بذوي الظروف الخاصة من الطلاب والطالبات ، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم ، يعد إحدى أهم الأولويات التي تسعى الإدارة لتحقيقها ، مشيرا إلى  أن معهد التربية الفكرية الخاصة بالمحالة يعد أحد أهم هذه المعاقل التي تعني بذوي الاحتياجات الخاصة ، وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية لهم ، بأساليب وطرق متنوعة تراعي ظروفهم الخاصة .

وأوضح مدير المعهد الأستاذ مسفر الحرملي، أن العديد من الخدمات التربوية والتأهيلية يقدمها المعهد  للطلاب ، حيث يعمل على القياس والتشخيص النفسي للطلاب ، وتقديم خدمات التأهيل اللفظي من خلال جلسات تدريبات النطق ، إضافة إلى برامج تعديل السلوك ، وتقديم الدعم والتوجيه للأسرة ، والخدمات النفسية والتوعية الصحية للطلاب وأولياء الأمور ، والعمل من خلال برامج تربوية فردية لكل طالب ، وتأهيل الطلاب مهنيا بما يتناسب مع قدراتهم ، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل والأجهزة المساعدة لذوي الاحتياجات الحركية ، واستخراج بطاقات الإركاب للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقتهم ، وتوفير المعينات السمعية للطلاب الصم وضعاف السمع ، والأجهزة المساعدة لذوي الاعاقة البصرية.

وأضاف الشهراني : قدم المعهد العديد من المبادرات النوعية تضمنت مشروع ” يدا بيد لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ” ، وإقامة الاحتفالات بالأيام العالمية الخاصة بذوي الظروف الخاصة ، والمشاركة الفاعلة في رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمشاركة في الفرق الكشفية في مواسم الحج .

وأكد الشهراني أن طلاب المعهد تمكنوا من تحقيق العديد من المنجزات المنوعة خلال الأعوام الماضية ، حيث حصل الطالب ثامر عبدالعظيم على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لذوي الإعاقة في لوس أنجلوس لسباق 400م، وحصل الطالب مازن العضاضي على الميدالية الذهبية للسباحة في أثينا  ” اليونان ” ، وحقق الطالب راكان عبدالعظيم المركز الأول على مستوى الوطن العربي في بينالي عسير لرسوم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، فيما حقق طالبان جائزة هيئة السياحة في التصوير الضوئي ، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة ، والمشاركة في العديد من المعارض والفعاليات على مستوى إدارة التعليم بمنطقة عسير.


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